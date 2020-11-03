Руководитель комитета по туризму правительства Саратовской области Виктория Бородянская рассказала о “второй волне” кешбэка за покупку туров по России.

Он проходит с 15 октября по 5 декабря. Вернуть можно 20 процентов стоимости отдыха, но не более 20 тысяч рублей.

Первый этап предполагал неделю на покупку путевок, по которым проходил возврат. Граждане приобрели их 70 тысяч на 1,4 миллиарда рублей, им вернули 280 миллионов рублей.

Сейчас на приобретение дают полтора месяца, всего за треть от этого срока уже куплено туров на миллиард рублей.

По мнению Виктории Бородянской, ближе к Новому году покупать будут еще больше. Турпоездки и отдых в санаториях попадают под программу, если они завершаются до 10 января.

Получить деньги можно при условиях: платить безналично картой “Мир” после регистрации в программе лояльности “ПриветМир”. Можно купить сколько угодно путевок, минимум сроком на две ночи. Деньги вернут в течение пяти рабочих дней на эту карту. Оплата должна пройти или по сайту Мир путешествий.РФ, либо на сайтах самих туристических объектов или находить страницы акции на сайтах агрегаторов туристических услуг.

— В Саратовской области участниками второго этапа программы возврата средств за отдых стали 42 туристических объекта. Их список находится на сайте “Огни Саратова”, — рассказала Виктория Бородянская.