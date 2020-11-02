3 ноября 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской на тему: «Как и где отдохнуть в России с 20-процентным кеш-бэком».

Со спикером в студии обсудим условия новой государственной программы по поддержке внутреннего туризма, в том числе:

— Каковы условия программы;

— Какие направления наиболее актуальны у туристов;

— Как получить возврат денежных средств;

— Где по этой программа можно отдохнуть в Саратовской области;

— Как правильно организовать отдых в условиях covid-19.

Начало мероприятия в 12:00 по адресу Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

При посещении здания пресс-центра необходимо пройти бесконтактный замер температуры тела, обработку рук антисептиком. Действует масочный режим!

По прежнему сохранена возможность адресации вопросов спикеру во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».