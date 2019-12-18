Сегодня, 18 декабря, в 14:00 в пресс-центре «Комсомольская правда» состоится пресс-конференция, посвященная организации рождественской ярмарки в г. Хвалынске.

В мероприятии примут участие:

— председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская,

— заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по культуре, общественным отношениям и информационной политике Алексей Наумов.

Заинтересованные представители тур-индустрии и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».