Водитель «Оки» скончался от полученных травм в больнице.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной ГИБДД, 1 ноября в 11.45 на 335-м километре автодороги Сызрань — Саратов – Волгоград автомобиль «Ока» выехал на полосу встречного движения.

За рулем малолитражки находился 46-летний мужчина.

На встречке «Ока» врезалась в «Volksvagen Polo», за рулем которого был 46-летний водитель, а также — в грузовую «ГАЗель» с 55-летним водителем.

Травмы получили 49-летняя пассажирка иномарки и водитель «Оки». Мужчину спасти врачам не удалось.

Фото: ГИБДД