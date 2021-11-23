Суд признал 26-летнего жителя Энгельса виновным в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

3 мая около двух часов ночи водитель «CHERY A13», ехал по автодороге со стороны посёлка Придорожный в сторону посёлка Взлётный. В салоне на переднем пассажирском и заднем сидениях находились двое 15-летних юношей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

В процессе движения другая машина с попутки решила обогнать их. Вследствие этого водитель экстренно затормозил и выехал на встречную полосу, а затем на левую обочину. Машина улетела в кювет.

В результате ДТП 15-летний пассажир, ехавший на пассажирском сидении, получил травмы и был госпитализирован в больницу, где 7 мая скончался.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд счел полностью доказанным совершение им инкриминируемого деяния. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.