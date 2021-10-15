Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Балакове.

Как сообщили в областном ГУ МВД, примерно в 7 часов вечера 14 октября на 12-м километре подъезда к Балаковской АЭС от трассы Р-228 22-летний водитель «Mercedes Benz S350» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в ехавший по встречной полосе автомобиль «Lada Priora».

Автомобиль российского производства вылетел на обочину и врезался в столб.

В результате столкновения погибли 58-летний водитель и 23-летний пассажир «Lada Priora». 23-летняя пассажирка из этого авто окалась с различными увечьями в больнице.

В правоохранительных органах сообщили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Подозреваемый в ДТП со смертельным исходом задержан.