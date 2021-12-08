МУПП «Саратовгорэлектротранс» выплатили компенсацию за убытки, понесенные в результате аварии с троллейбусом маршрута № 5 по вине водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Перевозчик привлек сотрудника к дисциплинарной ответственности и намерен разорвать с ним трудовые отношения. Кроме того, МУПП «СГЭТ» подготовлен иск к виновнику ДТП за причиненный ущерб из-за простоя электротранспорта.

Напомним, на прошлой неделе столкнулись автобус № 11 и троллейбус № 5. Вину водителя автобуса признали благодаря записям с камер видеонаблюдения. Это не

первое подобное происшествие между сотрудниками СГЭТ и работниками автобусных маршрутов.

Глава города Михаил Исаев потребовал от компании-перевозчика прекратить подобную нездоровую конкуренцию со стороны водителей автобусов и уделять большее внимание качеству предоставляемых услуг.