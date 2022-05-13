В Саратове 40-летний местный житель признан виновным в причинении смертельного вред своему коллеге по работе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Утром 15 сентября 2019 года двое охранников из одной организации в Волжском районе заступили на суточное дежурство. В этот же день им представили их нового коллегу. Ночью один из мужчин отправился спать, а двое других, включая новичка, остались дежурить. Позже в разговоре они поссорились. В ходе драки от удара кулаком в голову 59-летний мужчина упал на пол без сознания.

Осознав трагедию, злоумышленник разбудил третьего охранника и рассказал ему, что произошло. Пострадавшего доставили в больницу, где 20 сентября он и умер.

Когда началось следствие, мужчина скрылся от органов правопорядка. Тогда его объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Беглеца задержали в Грузии и доставили обратно на родину, заключив под стражу.

Суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.