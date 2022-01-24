Прокуратурой Калининского района в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в покушении на изнасилование и угрозе убийством, а также причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области.

21 декабря 2020 года ночью молодой человек на легковом автомобиле «ВАЗ-21060» подъехал к одному из кафе в Калининске, где встретил 24-летнюю знакомую, которой предложил отвезти её домой. Позднее он поменял маршрут и вывез девушку на участок местности по улице Энергетиков Калининска. В машине он, применяя к потерпевшей физическую силу и угрожая убийством, попытался совершить изнасилование. Девушка оказала сопротивление и сумела покинуть салон машины. Она обратилась за помощью к охранникам близлежащей организации, которые сразу вызвали сотрудников полиции.

3 января 2021 года подсудимый, будучи пьян, находился в одном из частных домов в Калининске. Помимо него в жилище находилась его 39-летняя сожительница, её 41-летний брат и 33-летняя жена брата. На бытовой почве между молодым человеком и родственниками сожительницы произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник взял нож и стал угрожать убийством всем находившимся лицам в доме, после чего нанес 33-летней потерпевшей удар в руку. Сожительнице удалось отобрать у него нож, после чего она вызвала полицию.

16 января 2021 года молодой человек вместе со своим 28-летним знакомым на автомобиле «ЛАДА-Приора» приехали на улицу Заводскую Калининска чтобы забрать свою знакомую, которая отдыхала в компании друзей. Автомобиль застрял в снегу. Мужчина из компании девушки помог вытолкнуть машину, но раскритиковал водителя за неумение управлять авто. Из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый схватил металлический предмет и нанес им не менее трех ударов по голове и лицу 41-летнего потерпевшего.

Также, 13 марта, будучи пьян, молодой человек на автомобиле «ВАЗ-21060» ездил по улицам Калининска. При том ранее он уже привлекался по аналогичной статье. Однако на улице Советской Калининска указанный автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд назначил жителю Калининска наказание в виде 9 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на три года.