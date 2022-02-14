Суд признал жителя Волжского района Саратова виновным в ДТП, где погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Саратовской области.

Ночью 22 января прошлого года напротив дома № 1 по улице Менякина в Юбилейном районе 33-летний водитель «Лады Приоры» влетел в припаркованные » Приору» и «Chevrolet Cruze».

После этого водитель с 34-летней пассажиркой в своем авто скрылся с места ДТП. Потерпевшая 10 февраля прошлого года скончалась в больнице от полученных травм.

Суд приговорил саратовца к трем с половиной годам колонии общего режима.