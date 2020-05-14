«Ростелеком», крупнейший российский поставщик IaaS-решений, предоставил услугу «Виртуальный ЦОД» компании «Автодория» — отечественному разработчику и интегратору интеллектуальных транспортных систем в области безопасности дорожного движения.

— Вычислительные мощности оператора будут использоваться для обработки данных, поступающих с комплексов фотовидеофиксации скоростного режима. Высокая производительность и надежность облачной инфраструктуры “Ростелекома” позволит нам контролировать ситуацию на дорогах в 21 регионе страны. Проект внедрения интеллектуальных транспортных систем активно развивается и охватывает всё больше регионов, поэтому при выборе поставщика услуг мы, прежде всего, ориентировались на возможность быстрого масштабирования виртуальных ресурсов, — сказал генеральный директор ООО «Автодория» Алексей Колотушкин.

— Мы рады, что с помощью наших информационных ресурсов будет обеспечиваться безопасность на дорогах страны. Высоконадежные центры обработки данных “Ростелекома” способны не только обрабатывать огромный массив данных, но и выдавать информацию в реальном времени благодаря сверхскоростным каналам передачи данных. Ключевое преимущество виртуального центра обработки данных — быстрая масштабируемость облачной инфраструктуры. Компания “Автодория” по мере развития проекта сможет разворачивать дополнительные вычислительные мощности в режиме онлайн, — отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных «Ростелекома» Александр Обухов.

«Виртуальный ЦОД» компании «Ростелеком» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, возможность менять количество серверов и выбирать операционные системы.

Услуга идеально подходит для размещения информационных систем, офисных приложений и сайтов. Высокий уровень безопасности и надежности облачной инфраструктуры подтверждается сертификатами ФСБ, ФСТЭК, PCI DSS и аттестатом облачной платформы.

«Ростелеком» продолжает активно наращивать мощности дата-центров. Так, в 2019 году компания почти вдвое увеличила количество виртуальных машин — до 10 тысяч единиц.