Сегодня, 22 октября, в Саратове состоялось заседание круглого стола на тему «Современные тенденции развития медиа-среды, актуальные вопросы региональных СМИ, модели взаимодействия СМИ и власти». Мероприятие посетил зампред Союза журналистов РФ Алексей Вишневецкий.

За столом обсуждались проблемы региональных СМИ — от маленьких бюджетов до скорости «Почты России». Редакторы областных изданий высказывались о трудностях, которые испытывают на своей работе. Министр информации и печати Светлана Бакал предложила журналистам прислать все вопросы и совместно заняться их решением.

— Союз журналистов окреп в понимании нашего сообщества. У нас не политическая организация, не ангажированная. У всех свои позиции, и слава богу. 20 человек приняли в союз журналистов в этом году, — отметил Вишневецкий.