С 11 августа обязанности главы Петровского района будет исполнять Виталий Колдин, сообщили в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области.

Сегодня, 10 августа, на внеочередном заседании Петровского районного Собрания депутаты удовлетворили прошение об отставке, которое подал бывший глава района Денис Фадеев.

— Заявление с просьбой освободить его от должности по собственному желанию Денис Фадеев подал сегодня утром. Депутаты удовлетворили данную просьбу и прекратили его полномочия досрочно с 10 августа. Исполнять обязанности главы Петровского района в соответствии с Уставом будет первый заместитель главы администрации Виталий Колдин,— рассказали в министерстве.