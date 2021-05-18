Энгельсский район славится своими жителями, которые добились успеха в разных областях, а их достижения стали известны на всю страну. Одним из таких людей является Виталий Раков — конструктор, который стал очевидцем и участников событий всей космической эры.

Он закончил механический факультет Саратовского автодорожного института им. В.М. Молотова, после чего его направили в одну из войсковых частей Государственного ракетно–испытательного полигона Капустин Яр. Сначала Виталий Раков трудился главным инженером, а потом стал начальником конструкторского комплекса в опытно-конструкторском бюро и впоследствии — заместителем генерального директора Энгельсского производственного объединения «Сигнал» В.А. Шипулина.

Там разрабатывали приборы для самолетов, ракет и проектируемых космических кораблей. Молодой специалист модернизировал приборы МД-Т, 2МД-Т, измерявшие давление в системах ракеты Р7 С.П. Королёва для возможности применения на пилотируемых комплексах. Эта разработка применяется и по сегодняшний день, механизмы производят на заводе «Сигнал». Он возглавлял разработку комплекта приборов для многоразового ракетно – космического комплекса «Энергия – Буран». На комплексе было установлено 2500 приборов ЭПО «Сигнал». Выполнял разработки приборов для самолетов ТУ – 160, МиГ-29, СУ-27, АН-124, АН-225, ИЛ-96, ТУ-204, ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран», «Мир», межконтинентальных баллистических ракет, межконтинентальных ракет подводного базирования. В личном перечне конструктора около тысячи авторских разработок. Из недавних — унифицированный ряд миниатюрных датчиков давления для новой российской лунной программы и ряд датчиков абсолютного давления на основе микроэлектронных преобразователей для новых и перспективных авиационных двигателей.

Виталий Раков работал с министрами авиационной промышленности и встречался с генеральными и главными конструкторами авиационной и ракетно-космической техники.

За участие в создании объектов авиакосмической техники В.А. Раков награжден двумя орденами и двумя медалями СССР, и медалями им. Академиков С.П. Королёва М.К. Янгеля Федерации космонавтики. Занесен в «Промышленную энциклопедию Саратовской области» в 2005 году и энциклопедию «Лучшие люди России» в 2006.

За разработку приборов, обеспечивших безопасный выход космонавта в открытый космос, вручили Виталию Алексеевичу Ракову его первую медаль «За трудовую доблесть», Орден «Знак Почета» за «морскую ракету ОКБ Макеева», Орден Трудового Красного Знамени за «Сатану» (самую грозную баллистическую ракету), серебряную медаль С.П. Королева за «Спутник Зенит-2», бронзовую медаль М.К. Янгеля за долголетнее сотрудничество с ОКБ «Южное».