Бывшего председателя комитета по архитектуре Виталия Желанова отпустили под домашний арест. Решение огласила судья Елена Леднева.

Причиной «отпуска» Желанова стало состояние его здоровья. Ему нельзя долго находиться под стражей из-за его болезни. Это подтвердил прокурор Александр Интувов, добавив, что суд решил, что Желанов так не сможет оказывать давление на других фигурантов дела.

Его задержали по подозрению в земельных махинациях на территории Саратова 14 сентября. Напомним, что тогда же задержали обвиняемого по аналогичным статьям экс-чиновника Андрея Гнусина.