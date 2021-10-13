На Российском экологическом форуме с участием вице-премьера Виктории Абрамченко, главы Минприроды РФ Александра Козлова и гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева озвучены TOP-10 регионов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Саратовская область вошла в десятку лидеров реализации отраслевой реформы.

При оценке регионов учитывались выполнение показателей национального проекта «Экология», бесперебойность оказания услуг, процент направленных на обработку отходов, уровень удовлетворенности населения и его охват раздельным сбором отходов, образовательно-просветительская и разъяснительная работа и т.д.

В Саратовской области локомотивом отрасли по обращению с ТКО выступает Саратовский филиал АО «Ситиматик», который построил и эксплуатирует современную коммунальную инфраструктуру: два мусоросортировочных комплекса с полигонами в Энгельсском и Балаковском районах и сеть мусороперегрузочных станций. Благодаря их работе показатели национального проекта своевременно выполняются, по некоторым, например доле направленных на обработку отходов, фиксируется перевыполнение.

—Наш регион звучит в числе лидеров реализации так называемой реформы чистоты. Мы одни из первых построили современные высокотехнологичные объекты сортировки и обработки отходов, сформировали целую сеть мусороперегрузочных станций для их транспортировки. Наши объекты построены по высоким европейским стандартам и отвечают всем современным экологическим требованиям. Технологическое оснащение комплексов позволяет извлечь из общего потока отходов до 22 фракций полезного сырья и вернуть их во вторичный оборот. Мы часть цикличной экономики. На наших заводах в Энгельсе и Балакове обработка ТКО достигает 100%, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

По словам Виктории Абрамченко в Правительстве РФ для регионов-лидеров будут подготовлены дополнительные стимулирующие меры, которые позволят привлечь дополнительное финансирование в отрасль для досрочного достижения показателей нацпроекта.