В Саратове продолжают выплаты вкладчика обанкротившегося «НВКбанка», сообщает агентстве по страхованию вкладов.

По состоянию на 25 февраля «Сбербанком», через который производятся выплату разорившегося банка, выплачено 7,8 миллиарда рублей или 92 процента от страховой ответственности агентства по «НВКбанку». Страховое возмещение получили около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 400 юридических лиц.

Многие вкладчики обанкротившегося банка являются также клиентам «Сбербанка». Это сильно упрощает выплаты, так как позволяет переводить деньги сразу на счета в банке-агенте. Подобным образом выплачено порядка 500 миллионов рублей.