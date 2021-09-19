В Саратовской области уже наблюдается похолодание. Местами температура опускалась до нуля градусов, а на почве падала до минус четырех. Жители области начинают мерзнуть, как обитатели жилых домов, так и находящиеся в муниципальных учреждениях — школах, больницах и детских садах. В связи с чем возникает вопрос: когда в регионе включат отопление?

Как сообщили в министерства строительства и ЖКХ области, отопление включается тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится ниже минус восьми градусов. Отопление не включили еще ни в одном районе Саратовской области. Готовность объектов соцсферы к зиме составляет 98 процентов, их держат в «боевой готовности» по поручению губернатора Валерия Радаева.

Многие дома Саратова останутся без отопления до конца сентября, так как работы на теплосетях еще не завершены. Напомним, что по области еще ожидается потепление.