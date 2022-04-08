Индивидуальный предприниматель признан судом виновным в смерти человека на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 26 сентября прошлого года владелец ИП проводил капитальный ремонт кровли завода по производству крупы в Романовке. Для выполнения работ он нанял 33-летнего мужчину без необходимой на то квалификации.

Утром 13 ноября прошлого года рабочий находился на крыше здания без страховочной системы и сорвался с четвертого этажа, упав на бетонную поверхность. Он получил повреждения не совместимые с жизнью.

Владелец ИП признал свою вину и получил 2 года лишения свободы условно, с испытательных сроком 1 год.