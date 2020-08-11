Предприниматель из Заводского района Саратова нашел оригинальный способ использования старого унитаза. Фотографии необычного дизайнерского решения появились в социальных сетях.

Как пишут сами жители района, клумбы из вышедшего из употребления санфаянса появились рядом с алкомаркетом на Огородной. Находчивый владелец торговой точки, перед тем, как посадить в унитаз петунии, покрасил его золотой эмалью.

Напомним, ранее в Балакове Саратовской области были приняты новые правила благоустройства, которые запретили использование старых бытовых предметов для облагораживания территории. В частности запрет коснулся «лебедей из покрышек». В Саратове прямого запрета на подобный «колхозный» ландшафтный дизайн нет. Есть только рекомендации о нежелательности такого подхода к благоустройству.