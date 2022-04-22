Суд обвинил 66-летнего местного жителя в убийстве своего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, вечером 25 ноября 2020 года к владельцу овощного ларька на Соколовой заглянуло двое его знакомых, предложив ему выпить. В ответ на это мужчина потребовал, чтобы приятели удалились. На почве чего и разгорелся конфликт. Один из знакомых ушел, а между двумя другими завязалась драка. Хозяин торговой точки схватил нож и воспользовался им против 45-летнего оппонента.

По словам экспертов, пострадавший скончался на месте от колото-резаного ранения груди с повреждением аорты.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.