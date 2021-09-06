ООО «КВС» обнаружили самовольное подключение к водопроводу по улице Аэропорт в рестобаре «Бельведеръ». Об этом сообщает пресс-служба предприя.

Раньше в отношении общепита уже составлялся акт о самовольном подключении, и было поручено ликвидировать врезку, оформить техническую документацию по закону.

На прошлой неделе работники ОО «КВС» сами отключили воду для рестобара.

—Коммерческий учет воды для заведения по действующему законодательству будет произведен расчетным способом методом учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полным сечением и при скорости движения воды 1.2 м/сек за период времени, в течение которого осуществлялось такое самовольное пользование, — уточнили в предприятии.

Таким образом, по произведенным расчетам собственнику будет начислена сумма долга в 23 млн 581 тысяча рублей.