Саратовский регоператор АО «Ситиматик» продолжает сбор фото- и видеоматериалов в рамках постояннодействующей акции со звучным названием «Охота на ГАЗели», которая призвана выявлять недобросовестных перевозчиков строительных и иных отходов, не входящих в состав ТКО. Так, в мае текущего года собственника одной из таких ГАЗелей оштрафовали за сброс строительных отходов в бункер для ТКО в Волжском районе Саратова.

Фотографии, где запечатлен момент сброса строительного мусора, были переданы службой безопасности регоператора в министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области. По итогам рассмотрения материалов владелец автотранспортного средства был привлечен к административной ответственности.

— Ежедневно, особенно в летний период, мы сталкиваемся с недобросовестными перевозчиками строительных отходов. Сотрудники наших мусоровывозящих компаний уже неплохо разбираются в современных гипсовых и цементных смесях, качестве кирпича и строительных блоков. Все это «подкидывается» в бункеры для ТКО, хотя должно быть направлено на специализированные полигоны. Мы усилим работу по выявлению нарушителей и надеемся, что жители продолжат оказывать нам помощь в этом важном деле по наведению порядка в местах накопления ТКО, – заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что поделиться фото- и видеосъемкой нарушителей можно через сообщения в социальных сетях Саратовского регоператора АО «Ситиматик». На фото или видео должен быть виден процесс сброса строительных отходов, четко различим регистрационный номер транспортного средства, в комментарии нужно указать точное время и место съемки и сброса отходов.