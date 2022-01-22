Сотрудниками комитета муниципального контроля продолжаются мероприятия по обследованию территории города на предмет соблюдения правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Накануне, 21 января, в ходе проверок выявлено ненадлежащее содержание территорий рядом с объектами промышленности и торговли. К ответственности будет привлечено 20 владельцев объектов недвижимости.

На месте было составлено 9 протоколов за непринятие мер по очистке зон от снега и наледи. По 9 выявленным нарушениям ответственные лица приступили к уборке прилегающей территории незамедлительно.