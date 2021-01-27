Специалисты Регионального оператора проанализировали структуру задолженности за услугу по обращению с ТКО январь 2021 года. Были выявлены недисциплинированные плательщики среди собственников жилья в индивидуальных домах на всей территории региона. Только жители Саратова из данной категории задолжали более 140 миллионов рублей.

Общая сумма долга по всей области составила 407,3 миллиона рублей.

— Большинство жителей осознает, что обращение с отходами такая же необходимая и обязательная коммунальная услуга, как, например, отопление, вода и свет. Но остаются потребители, которые продолжают игнорировать платежные документы. Просроченная задолженность некоторых владельцев частных домов Саратова превышает 50 тысяч рублей. На всех таких недобросовестных потребителей были направлены исковые заявления в суд о выдаче судебных приказов, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, суд принимает решение о выдаче судебных приказов без вызова сторон для дачи объяснений, а к сумме долга прибавляется госпошлина и исполнительный сбор. По решению суда обычно деньги списываются с банковских счетов и привязанных к ним карт.

Регоператор создал максимально удобные возможности для оплаты услуги по обращению с ТКО. Для этого в платежных документах находится вся необходимая информация о способах оплаты. Внести средства без комиссии можно on-line в личном кабинете на сайте и на сайте. По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу в отделениях Сбербанка и иных коммерческих банков, и в отделениях «Почты России».

По вопросам оплаты, перерасчета и начислений, можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-02-27. По иным вопросам, касающимся качества и порядка оказания услуги по обращению с ТКО, можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90.