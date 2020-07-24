Бывших руководителей ООО «КапиталСтрой» обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, в 2013 году 47-летний владелец организации, которая занималась возведением жилья в северной столице создал такую же компанию в Саратове. Директором он поставил свою 52-летнюю знакомую из этого города.

На самом деле только он руководил компаниями, а женщина выполняла приказы.

Организация строила четыре дома в восьмом и десятом микрорайонах Солнечного-2. При достройке одного из них денег не хватило и с подрядчиками рассчитывались квартирами из здания в восьмом микрорайоне.

Денежные дела компании становились все хуже. Понимая неотвратимость положения, злоумышленники привлекали туда дольщиков, а по поддельным документам оформляли на аффилированных лиц ипотеку в банках. На счета вывели свыше 48 миллионов рублей.

В сентябре 2016 года владелец организации продал ее, в мае 2017 года Арбитражный суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения, а августе 2018 «КапиталСтрой» признали банкротом.

Сумма причиненного ущерба превысила отметку в 67,6 миллионов рублей.

Дальнейшую судьбу злоумышленников решит Октябрьский районный суд. Им грозит до десяти лет лишения свободы.