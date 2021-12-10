Завершена реставрация детского сада N°50 (дом А.Г. Дыбова на улице Первомайской, 59).

В чем вижу основные плюсы проведенных работ?

1. С фасада убрали дешевую синюю ширпотребную советскую плитку- сохранили историческую белую и докомпановали новой белой.

2. Вместо ужасного металлопрофиля вернулась историческая фальцевая кровля с нормальной системой водоотводов, утеплено чердачное пространство.

3. По образцу выстроенного на основе аналогичного проекта в Пугачеве Дома приказчика конезавода воссозданы аттиковые тумбы и кованые решетки в стиле модерн. До начала работ были только две левые ромбиковидные тумбы, а также крайняя правая- в обломанном, полуразрушенном виде, последние еще и закрывались ужасными металлическими кубами.

4. Убрали кошмарные пластиковые окна, заменив их деревянными и вернув зданию первоначальную расстекловку.

5. Переложили аварийный участок стены над входом, провели частичное усиление конструктивных элементов методом инъецирования.

6. Произвели гидроизоляцию стен, пола и подвала.

7. Воссоздали все утраты лепного декора.

8. Крыльцо и навес теперь тоже стилизованы под модерн.

Работы проводились в рамках муниципальной программы сохранения наследия. Но есть важная проблема. А именно — осуществленный проект не предполагал ремонтно-реставрационные работы на пилоне въездных ворот. Пилон деформировался, накренился вправо. Кованые ворота тоже перекошены. Надо предпринимать срочные меры по их сохранению и, возможно, воссоздавать разрушенную почти полностью брандмауэрную стену домовладения. Архитекторы, входящие в Градозащитный совет, представляющие Союз саратовских архитекторов, готовы дать соответствующие чертежи, но для начала необходимо, чтобы пилон обследовал конструктор с последующей выдачей заключения. От Городской администрации мы уже услышали о готовности привлечь для осуществления работ внебюджетные, спонсорские средства. Надеемся что и заключение конструктора мэрия сможет предоставить в кратчайшие сроки.