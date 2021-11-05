Первая картинка, иллюстрирующая данный пост, никогда и нигде ранее не публиковалась.

Вот так должна была выглядеть бывшая Гостиница «Россия» после реставрации с приспособлением под новое использование по мнению проектировшщиков из Самары. Проект неидеален (мансарда, отсутствие многих элементов существовавшего до революции декора фасада), однако в целом — приемлем.

Новые собственники большинства помещений собирались сохранять исторический памятник, оплатили проектирование и осуществление противоаварийных работ, укрепили самый опасный участок здания, воссоздали разрушенные простенки окон, заказали архитектурную концепцию реставрации, решали вопросы по подключению к коммуникациям и выкупу подвала…

Увы, вчера, в День народного единства «Россия» повторно сгорела. Имел место явный умышленный, тщательно спланированный поджог. Так как разом вспыхнул весь четвертый этаж.

Первые очевидцы пожара говорили о нескольких параллельных очагах возгорания. Это не бомжи, которых там не было, это не старая электропроводка (на верхних этажах давно отсутствовавшая).

По сути — перед нами варварская атака на материализованное наследие Саратова, на один из его архитектурных открыточных символов.

Теперь «Россию» обследуют специалисты компании «Каркас» и вынесут свое заключение. А именно — какую часть здания необходимо демонтировать с тем, чтобы потом воссоздать.

Действовать нужно быстро: четыре этажа пожарные пролили водой, скоро придут минусовые температуры, вода станет льдом и начнет «рвать» кирпичную кладку. Но даже в сложившихся условиях спасение «России», «России» в Саратове, уверен, сохранение должно стать делом чести. Не только для нас, как для членов Градозащитного совета, не только для фактических собственников объекта, но и для губернатора Валерия Радаева, и для мэра Михаила Исаева, и для саратовских депутатов всех уровней.

Надеюсь, обратит внимание на вопиющую символическую трагедию и председатель Государственной Думы РФ, Вячеслав Володин.

Саратову, его жителям брошен вызов. Преступниками и негодяями. Ответить на него максимально жестко, достойно — общая задача.