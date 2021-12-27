С большим интересом посмотрел спектакль «12», который два дня подряд играли на сцене саратовского Театра драмы артисты Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Роли исполняли Никита Михалков, Николай Бурляев, Владимир Долинский, Сергей Степанченко, Гия Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Владимир Кочетков, Александр Кижаев, Рамиз Калбмиев.

Многие моменты постановки типа разделения зала и актеров прозрачным экраном, отодвинутое сильно в глубину сцены само театральное действо, перенос сценария известного фильма в формат спектакля почти без каких-либо изменений показались мне крайне спорными, нуждающимися, наверное, в доработке..

Но, тем не менее, должен признать, три с половиной часа пролетели совершенно незаметно, смотрелось все на одном дыхании. Несомненная радость — видеть Михалкова и Бурляева как театральных артистов (не выступали перед публикой в подобном качестве много-много-много десятилетий), ну и у Долинского со Степанченко, конечно, великолепные актерские работы тоже.