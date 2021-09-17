Владимир Мурадов, член Общественной палаты Саратовской области рассказал о том, как организовано наблюдение на выборах.

-Мы в круглосуточном режиме наблюдаем за процессом голосования. Нас поделили на группы по спискам и установили дневное и ночное дежурство. Условия для работы Центра созданы максимально комфортные. В настоящее время грубых нарушений не установлено. Но было обнаружено, что на участках в кабинках для голосования не до конца закрыты занавеси. Центр оперативно отреагировал на этот факт, однако выяснилось, что поступили рекомендации Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавирусной инфекции занавеси должны быть приоткрыты для доступа воздуха и наименьшего скопления вируса. Поэтому факт нарушения был исключен, — отметил он.