Директор института ортопедии и травматологии, депутат Саратовской городской Думы («Единая Россия» Владимир Островский поделился своими ожиданиями от предстоящей Конференции партии «Единая Россия»

Стремительно меняющийся мир вокруг постоянно ставит нас перед всё новыми вызовами. «Единая Россия» — мощная сила, которая всегда находит ресурсы, чтобы адекватно на них отвечать, и всегда находит способы нести пользу людям в любых условиях. Не будем далеко ходить за примерами –в период пандемии партия развернула масштабную волонтерскую деятельность для помощи тем, кому она необходима. В последние несколько дней партией оперативно организована реальная помощь эвакуированным с Донбасса.

Постоянные изменения вокруг нас диктуют необходимость своевременных перемен и в самой партии. Закоснеть, забронзоветь, стать неповоротливой бюрократической махиной – это путь не для «Единой России». Модернизируется система партийной организации, в соответствии с требованиями времени меняются подходы к принятию решений, ведется кадровая ротация. Партией в целом взят курс на обновление.

Очередным этапом планомерных изменений в региональном отделении партии станет партконференция, на которой предстоит переизбрать состав руководства и рабочих органов. Не сомневаюсь, что решения, которые примут делегаты, послужат на благо саратовцев, укрепление партийной организации и совершенствование её деятельности.