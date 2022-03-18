Доктор медицинских наук, руководитель депутатской группы партии Единая Россия в Саратовской городской Думе Владимир Островский принял участие в митинг – концерте посвященного воссоединению Крыма с Россией.

«18 марта – особый день в истории нашей страны. Сегодня — День воссоединения Крыма с Россией.

Восемь лет назад жители полуострова приняли судьбоносное решение, определившее наше общее будущее, и Россия раскрыла ему братские объятия. Восемь лет – немалый срок по человеческим меркам. За это время дети уже успели пойти в школу, ученики школ – перейти в университеты, многое изменилось в жизни людей.

Сегодня в Саратове мы отметили это, без сомнения, великое событие в нашей общей истории. Люди испытывают чувство гордости за свою страну, которая не оставляет своих детей один на один с бедой. Партия Единая Россия одна из первых политических партий поддержала воссоединение Крыма с Россией и все эти годы ведет там успешную работу по выстраиванию интеграционных связей. Саратовцы с воодушевлением принимают участие в торжественном митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией. Сотни нашим соотечественников приняли участие в нем, для всех нас этот день очень важен.

Пусть этот праздник символизирует надежное будущее, служит ярким напоминанием о том, что сила нашего народа – в единстве и сплоченности!», — отметил Островский.