Президент России Владимир Путин в своем видеообращении к нации вечером 21 февраля сделал ряд важных заявлений.

— Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, — заявил президент. — Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, наши товарищи и близкие.

— Современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией

— Современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, у жителей никто ничего не спрашивал.

— Хрущев зачем-то подарил Крым Украине, — отметил Путин.

Президент напомнил, что Сталин передал Украине земли, которые ранее принадлежали Польше, Румынии и Венгрии.

— Украина — не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры духовного пространства, — подчеркнул Путин.

Майдан не приблизил Украину к демократии, — считает Путин. Страну поразила коррупция, производства разрушены, население обнищало. Развал экономики сопровождается грабежом граждан Украины.

— Страна сведена до колонии с марионеточным режимом, — утверждает глава РФ.

Президент заявил о гонениях на Русскую православную церковь на Украине.

Отдельно сказал Путин о Крыме, подчеркнув, что граждане полуострова свой выбор сделали.

Недооценивать ядерную угрозу со стороны Украины нельзя, по мнению президента России.