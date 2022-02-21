Президент России Владимир Путин в своем видеообращении к нации вечером 21 февраля сделал ряд важных заявлений.
— Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, — заявил президент. — Украина для России не просто соседняя страна, а часть истории, наши товарищи и близкие.
— Современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией
— Современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий, у жителей никто ничего не спрашивал.
— Хрущев зачем-то подарил Крым Украине, — отметил Путин.
Президент напомнил, что Сталин передал Украине земли, которые ранее принадлежали Польше, Румынии и Венгрии.
— Украина — не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры духовного пространства, — подчеркнул Путин.
Майдан не приблизил Украину к демократии, — считает Путин. Страну поразила коррупция, производства разрушены, население обнищало. Развал экономики сопровождается грабежом граждан Украины.
— Страна сведена до колонии с марионеточным режимом, — утверждает глава РФ.
Президент заявил о гонениях на Русскую православную церковь на Украине.
Отдельно сказал Путин о Крыме, подчеркнув, что граждане полуострова свой выбор сделали.
Недооценивать ядерную угрозу со стороны Украины нельзя, по мнению президента России.