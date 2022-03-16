Президент Владимир Путин на совещании по поддержке регионов РФ напомнил о причинах специальной военной операции на Украине.

— Мы встречаемся в сложное время, когда наши вооруженные силы проводят на Украине и на Донбассе специальную военную операцию. Напомню, что в самом ее начале, 24 февраля, мною публично, открыто были названы причины и главная цель действий России.

— Это помощь нашим людям на Донбассе, которая в течении почти 8 лет самыми варварскими методам: блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами — подвергались самому настоящему геноциду, — заявил он.