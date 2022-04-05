Президент РФ Владимир Путин наградил 8 саратовских врачей.

Указ о награждении подписан 1 апреля.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу «Ордена Пирогова» удостоились врач Калининской районной больницы Зоя Кувырдина и заведующая отделением Саратовской городской клинической больницы № 9 Ирина Павлищева.

Почетные звания «Заслуженный врач РФ» теперь носят заместитель главного врача Вольской районной больницы Галина Голованова, заместитель главрача Саратовской городской клинической больницы № 6 Вениамин Гришаев и врач Саратовской областной клинической больницы Лариса Лукьянова.

За высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медицинской помощи, борьбе с COVID-19 «Орденом Пирогова» отмечен заведующий отделением Саратовской областной клинической больницы Олег Балацкий.

Посмертно «Орден Пирогова» присвоен главному врачу Перелюбской районной больницы Валентину Ивлиеву.

За добросовестную работу в пандемию «Медалью Луки Крымского» награждена заведующая лабораторией Саратовской городской клинической больницы № 2 Татьяна Матвеева.