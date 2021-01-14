Редактор газеты «АиФ-Саратов» Ольга Трушкина получил награду от Владимира Путина.

Нашу коллегу, главного редактора одного из ведущих СМИ медиа-холдинга «Волга-Медиа», в который входит сайт «АиФ-Саратов», газета «Комсомольская правда-Саратов», сайт «КП-Саратов», радиостанция «КП-Саратов» и сайт «Новости Саратова, наградили за памятной медалью президента России «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Редакция информационного портала «Новости Саратова» поздравляет Ольгу Трушкину с таким признанием ее заслуг и желает ей и ее изданию дальнейшего роста и доверия читателей.