Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении работников Саратовской области. Документ опубликован на сайте правовой информации.

За многолетнюю и добросовестную работу орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени награжден осмотрщик-ремонтник вагонов Анисовского депо в Энгельсском районе Александр Котельников.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный врач РФ» удостоили главного врача детского противотуберкулезного диспансера Евгения Буряка и главного врача Балаковской клинической больницы Надежду Крючкову.

Главному врачу Саратовской городской станции скорой помощи Олегу Андрущенко и главному врачу Клинического перинатального центра Саратовской области Елене Ермолаевой присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» получили член президиума Ассоциации по прыжкам в воду Татьяна Коробко и инструктор-методист Физкультурно-спортивного центра «Урожай» Николай Мозговой.

Главный лесничий Саратовского областного лесничества Сергей Мальшин удостоен звания «Заслуженный лесовод РФ».