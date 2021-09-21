Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении медиков, которые внесли вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Награды достанутся двум работникам медсанчасти «Строитель». Почетной грамотой президента России награждена фельдшер Надежда Коновалова. Также Владимир Путин объявил благодарность медсестре Валентине Федотовой.

Фельдшер Надежда Коновалова оказывает помощь при обострении хронических заболеваний на дому, а также работает в кабинете неотложной помощи, оказывает доврачебную помощь пациентам с ковидом и назначает им лечение.

Медсестра Валентина Федотова выполняет необходимые лечебные процедуры, берет анализы, контролирует состояние пациентов и выполняет санитарную обработку.

Оба медика борются с ковидом с самого начала пандемии и являются специалистами с высокой квалификацией.