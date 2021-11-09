Вчера, 8 ноября, президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил ряд судей в Саратовской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Председателем Кировского районного суда назначен Антон Степанов. Этот пост он будет занимать шесть лет.
Судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции президент назначил Елену Шаронову.
Судьей Саратовского областного суда – Елену Ледневу.
Судьей Волжского районного суда в Саратове станет Анна Михайлова, судьей Ленинского районного суда — Таисия Гамидова.
Судьями Энгельсского районного суда назначены Дмитрий Мельников и Наталья Самохвалова.
Пост судьи Балаковского районного суда займет Екатерина Понизяйкина.
На пост судьи Аркадакского народного суда назначена Наталья Юрченко.
Ирина Шапкина станет судьей Балашовского районного суда.
Пост судьи Новоузенского районного суда займет Ирина Белова.