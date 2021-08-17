Владимир Путин огласил список предприятий, которые запрещены для приватизации, в том числе и в Саратовской области. Соответствующий указ был опубликован 16 августа.

Это предприятия научно-технической сферы государственной санитарной эпидемиологической службы РФ, ветеринарной службы, службы защиты растений, охраны и воспроизводства ресурсов охотничьих животных и питомники лабораторных животных.

Всего в списке их 24. Два из них расположены в нашем регионе. Это ФГУП «Дезинфекционный центр» в Балаково и ФГУП «Меддезинфекция» в Саратове.

Балаковское предприятие специализируется на уничтожении грызунов и насекомых, а также обработке жилья, транспорта и водоемов.