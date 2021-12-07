Сегодня, 7 декабря, состоялось заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом с участием губернатора Валерия Радаева.

На заседании Радаев упомянул, что глава государства Владимир Путин объявил благодарность учителю энгельсской гимназии № 8 Людмиле Шелахаевой за работу в период пандемии.

—Это знаковый момент. Не только на здравоохранение, но и на образование легла особая ответственность. Коллективам школ было важно сохранить качество обучения несмотря на многие сложности. Причем они связаны не только с использованием нового дистанционного формата, но и соблюдением усиленных санитарных норм, необходимостью ограждать детей от малейшей возможности заболеть.

Профессионализм учителей дополнился и этим требованием. Когда Президент особо отмечает таких людей, значит, они выполняют свой долг на самом высоком уровне. Это почетно. Людмиле Владимировне — мои слова поздравления и признательности, — сказал губернатор.