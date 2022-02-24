Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о специальной военной операции на Донбассе.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — отметил Путин в телеобращении к россиянам.

Президент России заявил, что в планах у него нет намерений оккупировать Украину. Россия лишь стремится ее демилитаризировать, так как не чувствует себя в данном положении в безопасности.

Напомним, ранее Путин поручил Минобороны для обеспечения поддержания мира в ДНР и ЛНР прибегнуть к российским вооруженным силам.

В настоящее время на территории Украины слышны взрывы, в том числе в Киеве., — передают местные СМИ.