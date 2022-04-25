Президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки экономики в условиях санкций и дал соответствующие указания сегодня, 25 апреля.

Ставку по льготной ипотеке снизят с 12 до 9% годовых.

Кредитные гарантии от «ВЭБ.РФ» смогут получить не только системообразующие компании, но и предприятия, работающие в производственных отраслях.

Бизнес получит отсрочку по уплате страховых взносов за II квартал текущего года, а производственные предприятия – за II и III кварталы. Мера не коснется экспортеров, финансовой сферы, оптовой торговли и бюджетного сектора.

Минфин предусмотрит компенсацию выпадающих доходов внебюджетных фондов.

Правительство и Банк России будут совместно анализировать эффективность принятых мер, чтобы при необходимости принимать дополнительные решения.