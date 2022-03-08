Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил российских женщин с Международным женским днем.

— Дорогие наши женщины! 8 марта — один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Хочу пожелать вам, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям, — отметил в своем праздничном обращении Владимир Путин.

Пользуясь случаем, президент также пообещал, что Россия и дальше будет делать все, чтобы поддержать семьи. В особенности — семьи с детьми.

В частности, ежемесячные выплаты планируется назначить всем семьям с детьми от 8 до 16 лет, которые имеют невысокие доходы. Напомним, пока такую выплату получают воспитывающие детей в одиночку родители. Мера соцподдержки начнет действовать, со слов президента, уже с 1 апреля текущего года, а первые выплаты такие семьи получат уже с 1 мая 2022 года.

Кроме того, Путин пообещал в праздник российским матерям, жёнам, сестрам и невестам, что в спецоперации на Украине не будут задействованы ни срочники, ни резервисты, а только профессиональные военные.