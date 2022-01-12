Сегодня, 12 января, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции – на 8,6%.

Он поручил правительству в ближайшее время сделать все необходимое для реализации планов.

-Хотел бы несколько слов сказать об одном из вопросов социального характера, касающегося миллионов наших граждан. Имею в виду индексацию пенсий. Предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции. На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет, – заявил Владимир Путин на совещании с правительством.