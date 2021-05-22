Сегодня заканчивается трансляция крупнейшего в России просветительского онлайн-марафона «Новое Знание». Президент РФ поприветствовал зрителей в видеообращении.

— Сегодня вы даете старт большому, знаковому проекту, запускаете работу онлайн-площадок обновленного общества «Знание», — заявил Владимир Путин. Он напомнил, что организация была учреждена после Великой Отечественной войны в 1947 году. Тогда страна возвращалась к нормальной жизни и восстанавливала разрушенные хозяйства.

— Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной, и это ключевая цель обновлённого общества «Знание», — подчеркнул глава государства.

Первые два дня марафона были не менее насыщенными.

Илон Маск признался, что восхищается достижениями России и Советского Союза. По его оценкам, российско-советский ученый Циолковский был «одним из подлинно величайших гениев». А Юрия Гагарина он считает очень храбрым. Он также рассказал, что в России и странах СНГ официально появится Tesla. При этом в России можно открыть заводы по производству электромобилей.

Дмитрий Песков назвал три главных качества коммуникативных взаимоотношений: профессионализм, оперативность и честность.

Сергей Шойгу рассказал, что в России созданы боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно.

Артемий Лебедев заявил: «Сегодня среднестатистический российский сайт на три головы выше любого американского, японского или европейского».

Инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский удивился, что все больше людей создают свое дело в возрасте до 20 лет. Он убежден, что запустить бизнес сейчас можно, имея на старте всего 10 тысяч рублей.

Основатель «Лаборатории Биохакинга» Артем Васильев назвал биоинженерию и биоинформатику вторым интернетом.

Зрители же активно обсуждали выступления спикеров в соцсетях:

Напомним, марафон стартовал 20 мая, в нем принимают участие более 150 спикеров. Свои знания и опыт они передают в более 100 лекциях, мастер-классах, дискуссиях и открытых уроках. Сегодня выступят Герман Греф, Тигран Худавердян с темой «Наука и технологии в бизнесе», Маргарита Симоньян с темой «Персональный успех на телевидении», Николай Цискаридзе и другие известные спикеры.

В Саратове к марафону уже подключились студенты СГУ, СГЮА, СГТУ и Поволжского института управления. А если вы еще не смотрели трансляцию, успейте посмотреть последний день.