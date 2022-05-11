Президент России Владимир Путин вечером 10 мая встретился по видеосвязи с вновь назначенным врио главы Саратовской области Романом Бусаргиным.

Напомним, ранее губернатор региона Валерий Радаев по собственному желанию сложил с себя свои полномочия.

Президент пожелал Бусаргину успехов на новом месте, выразив уверенность, что область многократно увеличит свой потенциал.

— Про Саратовскую область вам рассказывать не нужно, вы родом из Саратовской области и всю жизнь практически здесь проработали. Сейчас — зампредседателя правительства, то есть занимаетесь непосредственно хозяйственной работой, что является ключевым направлением в деятельности любого региона, — отметил в беседе с Бусаргиным Путин.

При этом глава государства отметил большой опыт Бусаргина и хорошие результаты его работы на посту зампреда областного правительства.

Бусаргин заверил президента, что постарается максимально приложить весь свой опыт в новом качестве.

Напомним, Роман Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области.

Закончил Саратовский государственный аграрный университет им. Вавилова и Российский университет кооперации.

В 2005-2018 годах работал в муниципальных органах власти,

С октября 2018 года — заместитель председателя правительства Саратовской области, с октября 2020 года — вице-губернатор — председатель регионального правительства.

Кандидат социологических наук. Женат, воспитывает двоих детей.