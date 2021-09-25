Президент Владимир Путин выдвинул кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы 8-го созыва.

Глава государства сообщил об этом в ходе беседы с лидерами политических партий, вошедших в обновлённую Госдуму.

— Вам решать в ходе голосования, но я считаю, Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу следующего, восьмого созыва, — отметил президент.

В свою очередь Володин поблагодарил Путина за оценку работы Госдумы 7-го созыва.

Спикер особо подчеркнул, что ГД «выше всего ставила интересы страны».

Вячеслав Викторович после слов Путина обещал оправдать вновь оказанное ему доверие стать спикером Думы.