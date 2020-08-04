Сегодня, 4 августа, администрация города Балаково Саратовской области отправила документы в региональный центр с просьбой выделить почти 19 миллионов рублей для ликвидации последствий урагана 14 июля.

Коммунальным службам и управляющим компаниям дали время до 10 августа устранить последствия урагана. Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев несколько раз настаивал устранить последствия разбушевавшейся стихии как можно быстрее, но нерасторопных чиновников удалось убедить, пригрозив увольнением и прокуратурой.

С 14 июля в Балакове продолжает действовать режим ЧС, что продиктовано большим объемом работ по вывозу и утилизации поваленных деревьев, сообщил на планерке глава района. Вся соответствующая документация по подсчету ущерба была подготовлена 31 июля, только после ряда уточнений ее наконец отправили в областное правительство.

Из резервного фонда Саратовской области на ликвидацию последствий запрошено 18,99 миллиона рублей. Из этой суммы 80 тысяч рублей направится на единовременную помощь гражданам, имущество которых пострадало во время урагана. Но это даже не окончательная сумма – сбор заявлений граждан на предоставление компенсации продолжается.

Также в настоящее время в Балаковский район ожидается приезд комиссии по линии ГО и ЧС из Саратова.