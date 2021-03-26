Пресс-служба администрации Энгельсского района прокомментировала пост из социальных сетей.

— В течение двух последних суток фиксировался высокий уровень схода талых вод. В городе Энгельс, Энгельсском районе, в том числе и на территории Терновского МО, было подмыто три сооружения: две плотины и около 20 метров велосипедной дорожки. Оперативно проведено рабочее совещание, на котором разработан план ликвидации последствий интенсивного таяния снега. Специалисты незамедлительно приступили к работе. В кратчайшие сроки гидротехнические сооружения будут восстановлены в полном объеме и восстановлен поврежденный участок велодорожки, где будут смонтированы водопропускные сооружения. Все работы по восстановлению трёх объектов проводятся в рамках гарантийных обязательств за счёт подрядной организации, — говорится в сообщении.